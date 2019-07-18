Украина угрожает санкциями заполярному Мурманску

18.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина подведет под санкции жителей всех регионов России, которые получают паспорта в тех же отделениях, что и жители ЛДНР.

Так, страны Евросоюза по просьбе Украины будут считать недействительными российские паспорта не только дончан и луганчан, но и жителей других регионов. Об этом в эфире телеканала ATR заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Чиновник напомнил, что аналогичный механизм санкций был «обкатан» на примере населения Крыма.

«Было принято решение не признавать паспорта, которые выдаются оккупационной администрацией на территории полуострова. Сначала все над этим смеялись до того момента, пока жители полуострова не начали с этими паспортами пытаться попасть в страны ЕС. Они не могли понять, почему их не пускают. Оказалось, что они находятся под санкциями, и эти паспорта странами ЕС не признаются.

Тогда россияне придумали механизм и сейчас жители крымского полуострова получают паспорта в Краснодарском крае. А Краснодарский край в самом начале не попадал под санкционный механизм. В этот раз мы предусмотрели такие действия, потому изменен концептуальный подход. На сегодняшний день эти паспорта [гражданам ЛНР и ДНР] выдаются в двух отделениях на территории Ростовской области.

В отношении всех паспортов, без исключения, которые выдаются в этих паспортных отделениях, независимо от того житель ли это Ростовской области или Донецкой области, или Мурманской – нет никакой разницы. Любой паспорт РФ, который выдан в этом паспортном отделении, считается недействительным», – заявил Тука