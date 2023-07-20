Украина угрожает топить оружием НАТО все суда, идущие в порты России

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Минобороны Украины опубликовало «зеркальный ответ» на заявление военного ведомства России о начале морской блокады украинских портов после окончания «зерновой сделки».

Теперь Киев в ответ угрожает топить все суда, идущие в порты РФ и через Керченский пролив, при этом напоминая на примере судьбы крейсера «Москва», что соответствующие средства у ВСУ есть.

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Нужно понимать, что эти средства – предоставленные НАТО дальнобойные системы, которых изначально не было у Киева в момент старта СВО, когда Владимир Путин особо предостерегал всех, кто посмеет помешать ходу российской спецоперации. Поэтому заявление Минобороны Украины нужно понимать как то, что Запад устами Резникова-Зеленского теперь поднимает уровень эскалации.

«Кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ… Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. Судьба крейсера «Москва» доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства… Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00: 00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», – говорится в заявлении МО Украины.