Украина угрожает закончить войну в Крыму «на танках»

14.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Закрепление в украинской Конституции «крымско-татарской автономии» якобы поможет «возвращению» Крыма в состав Украины.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил главарь запрещенной в РФ группировки Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни команда в целом, ни, к сожалению, президент, еще не уяснили для себя, что Крым не только в контексте крымско-татарской автономии, а и как часть украинской территории, как территория, с которой началась российская агрессия и война против Украины, как территория, освобождением которой должна закончиться война российская против Украины.

Отсутствие видения реальных механизмов у власти по возвращению Крыма, не должно быть основанием, чтобы отвергать то, что мы предлагаем. Потому что мы считаем, что предлагаем возможность привлечения широкого пласта международного права – это право коренных народов на свою землю, свое самоопределение», – заявил Чубаров.

Его поддержала «волонтер» Диана Макарова, помогавшая украинским боевикам на Донбассе.

«Наша армия, если она сейчас в таком состоянии будет воевать на два фронта, она порвется. Другое дело, что наша армия сейчас сидит в тылу. Наша армия по первому зову выйдет так, как она вышла в 14-м году. Это будет, возможно, меньше народа, но это будет отборнейший народ. Выйдет столько народа, что мы даже не представляем. Дай Бог, чтобы хватило вооружения и боекомплекта. Ну и, если говорить о Крыме – то, к сожалению, только на танках», – заявила Макарова.