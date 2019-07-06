06.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Сюжет дня, Украина
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Украина уходит в глухую оборону

Возвращение России в ПАСЕ – это прямой сигнал того, что Украине не стоит больше давить на ЕС с требованиями повышения уровня антироссийских санкций. Киеву предстоит сосредоточиться хотя бы на сохранении сущестсующих.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил постпред Украины при Совете Европе Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это историческая закономерность. Я летом 2016 года приехал работать в Совет Европы, и уже тогда были попытки создать условия для возвращения русских, с каждым годом они усиливались и, в конце концов, увенчались успехом.

Я использую термин «историческая закономерность», потому что международные отношения, мировая политика вообще так построена, что большие игроки друг с другом ругаются, создают друг другу проблемы, но потом неминуемо снова мирятся и начинают сотрудничать, потом снова ругаются, потом мирятся – так устроен мир», – пожаловался дипломат.

«Если внимательно проследить за внешнеполитическими событиями последних полутора лет, вы увидите, что Украина постоянно требовала каких-то новых санкций против России, а вместо этого получала какие-то новые проекты помощи и поддержки непосредственно Украине.

Собственно, это та новая модель отношений, которая формируется. По сути, наши западные партнёры нам говорят: «Дорогая Украина, ты прикольная, мы тебя любим, молодец, реформы, евроинтеграция и всё такое, но не проси нас наказывать Россию, мы вместо этого теперь будем поддерживать тебя»…

Мы должны сосредоточиться на сохранении этих санкций, а не на постоянных попытках повысить уровень этих санкций. Потому что лично я не верю в перспективу существенного усиления системных санкций против России», – заявил Кулеба.

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