Украина украла у Белоруссии резолюцию ООН

Елена Острякова .  
28.07.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, Украина


Украина украла белорусский проект резолюции ООН по чернобыльскому сотрудничеству.

Об этом журналистам в Минске заявил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина украла белорусский проект резолюции ООН по чернобыльскому сотрудничеству. Об этом журналистам в Минске...

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«В этом году мы должны были представить проект резолюции по чернобыльскому сотрудничеству. Понимая региональную ситуацию, мы отказались это делать. Понимая, что в этот проект могли быть внесены другими странами (они имеют полное право это сделать) какие-то моменты, которые нас категорически не устраивают… Мы не внесли проект резолюции», — сказал Рыбаков.

Однако вскоре Украина поставила на обсуждение проект резолюции, который полностью повторял текст белорусской резолюции.

«На удивление Украины и европейских государств (для них это просто была шоковая ситуация), мы выступили соавторами вместе с Россией. Россия выступила соавтором украинской резолюции. И в общем нам даже поступали звонки от европейских наших коллег, которые задавали нам вопрос: «А вы не ошиблись? Вы вообще понимаете, что вы делаете? Что вы выступаете соавтором резолюции, которую внесла Украина». – Да, конечно, понимаем. Резолюция нормальная, текст хороший, нас устраивает. Почему нет? Чернобыльское сотрудничество – святое дело для нас», – сказал Рыбаков.

Практически все резолюции, которые вносят на рассмотрение ООН Белоруссия и Россия блокируются странами Запада и их союзниками. В свою очередь, Минск и Москва стараются солидарно голосовать по представленным западными государствами или Украиной документам и предложениям.

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