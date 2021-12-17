Украина «укрепила» колючей проволокой 50 километров границы с Белоруссией

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Новости Украины

Украина начала фортификационные работы по укреплению границы с Белоруссией, откуда Киев опасается наплыва мигрантов, продвинулись на полсотни километров колючей проволоки.

Об этом в ходе часа вопросов правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительством и МВД, Госпогранслужбой разработана программа развития государственной границы, отдельной гражданской инфраструктуры, пунктов пропуска на основе министерства инфраструктуры, – сказал премьер-министр. – И отдельно инфраструктуры пограничной, которая защищает наше государство со всех сторон, не только со стороны одного из государств».

«Соответственно на сегодняшний день выделены деньги из резервного фонда, закуплены соответствующие средства, кроме этого законтрактована закупка колючей проволоки, егозы, так называемой. Делаются соответствующие укрепления. По состоянию на сегодня, это уже 50 километров на тех участках, где наиболее вероятны определённые действия со стороны других государств», – уточнил Шмыгаль.