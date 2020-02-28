Украина умирает без России – дискуссия на киевском ТВ

28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вопреки проводимой Киевом декоммунизации, жители Украины не должны забывать своё великое советское прошлое, а также все достижения, которые были совершены во время пребывания в едином государстве с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия.ТВ» заявил политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается советских военачальников – это наша общая история, наша славная история. История, в которой мы были победителями, в которой победить не мог никто. Я напомню, что до того, как напасть на Советский Союз, Германия напала на Польшу, на Чехию, Австрию, Францию. Никто не мог победить, а наши предки смогли.

Там было много военачальников. Но если говорить о происхождении этнических украинцев, либо о происхождении с территории Украины, тот же маршал Тимошенко, частью оболганный и забытый. Это человек, который смог организовать операции, когда победа достигалась именно воинским умением. Я напомню, что Ясско-Кишинёвская операция закончилась соотношением 1:10 – на одного раненого либо убитого советского солдата приходилось десять раненых, погибших либо пленённых немецких солдат.

Воевали другие маршалы и генералы. Почему забывают, например, о маршале бронетанковых войск Рыбалко? Почему забывают о маршале Москаленко? Почему забывают о других людях, которые имеют происхождение с территории Украины?

Мы не должны их забывать. Это действительно наши герои – простые офицеры, простые солдаты, кровью которых достигнута эта победа», – сказал эксперт, также заметив, что вражеским мифом являются и сведения, будто РККА всего лишь «завалила трупами» своих врагов.

Выступление Семченко вызвало раздражение присутствовавшего в студии националиста и участника Майдана Руслана Горового.

«Товарищ, кто он там, антифашист, или что? Всё, что вы говорите – абсолютно правильно и понятно с позиции вас, как совкодрочера, это нормально. Вы – человек, который, не обращая внимания на то, что на дворе XXI век, есть доступ к общей информации, вы зависли в каком-то дочернобыльском периоде, у вас в голове советский радиоприёмник, и вы его ретранслируете, не углубляясь. Но с позиции империи, как вы это только что рассказывали, это нормально.

Меня больше утешает, что таких, как вы, с каждым годом всё меньше, что вы всё равно вымрете, как мамонты. Ещё одно поколение, и о вас вообще никто не будет помнить. Так же, как вы сделали с памятниками царской России.

Это вообще никакая не проблема, с моей точки зрения. Нравятся вам ваши Жуковы. Ватутины – делайте, что хотите. Просто вы должны понимать, что ваше время закончилось», – сказал Горовой.

Однако Александр Семченко заметил, что вместе с советским наследием отмирает и сама Украина.

«Я хочу вернуться к выступлению своего оппонента, который говорил, что «совок» отомрёт. Вы знаете, он уже отмирает. Потому что, когда мы вышли из «совка», нас было 52 миллиона. Сейчас сколько? Ну, вот Кабмин сказал, что 37, а сколько на самом деле – никто не знает.

Он уже отмирает. Потому что у нас был просто гигантский промышленный потенциал, люди работали на Украине, а теперь этого нет – люди работают по всему миру, а Украина как промышленная страна просто исчезла. Габону и Сомали стыдно сравнивать себя с Украиной, довели страну до такого уровня за 29 лет независимости.

«Совок» действительно отмирает. Но вместе с ним отмирает и Украина. Потому что всё лучшее, что было на Украине за последние 300 лет, было достигнуто вместе с Россией. Вместе с Россией наука, вместе с Россией ракеты в космос, вместе с Россией дороги, предприятия, электростанции, всё это было сделано вместе с Россией.

Без России, мы сами видим, умираем. Так что вы правы – умирает. Но умирает, к сожалению, всё – и те, кто правы, и те, кто не правы», – резюмировал эксперт.