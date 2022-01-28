Украина умудрилась попасть в еще большую энергозависимость от РФ

Новости Украины

Если транзит газа прекратится по украинской ГТС, никто не возьмётся прогнозировать, как долго она проработает во внештатном режиме.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская газотранспортная система, вообще вся инфраструктура газовая, она строилась, как единый комплекс при СССР и предполагалось, что она работает как единый комплекс. То есть транзит и поставка газа увязаны между собой. Транзит поддерживает необходимый уровень давления, соответственно объема газа, который находится в системе, за счёт этого – давления, или объём газа обеспечивает это давление. Поэтому если будет остановка транзита, то будут проблемы, то есть удержать систему наши диспетчера, технари смогут, но это будет очень сложно. То есть насколько она выдержит в таких внештатных, вненормативных режимах? Я думаю, никто не скажет», – заверил Землянский.

Кроме этого он отметил, что энергонезависимость страны не в источнике получения сырья, она заключается в энергоэффективности его использования.

«Как показала практика, без всякой политики, по цифрам, мы стали больше зависимы от поставок российских энергоносителей, чем это было до начала борьбы. То есть хорошо поборолись, удачно, у нас практически всё получилось. Я не беру сейчас формальный виртуальный реверс, когда мы российский газ с наценкой покупаем к вящему удовольствию наших «мало зарабатывающих» руководителей НАК «Нафтогаз» и причастных к этому процессу политически и соответственно финансово. Вопрос не в источнике получения энергоносителя, а вопрос в эффективности его использования. Вам абсолютно всё равно, откуда вы его получаете, но не всё равно, по какой цене это происходит, и мы сейчас хорошо это видим по ситуации в экономике не только нашей, а в целом по миру, но в Европе в первую очередь. Ваша задача максимально эффективно использовать то, что вы получаете. Вот тогда мы можем говорить с вами об энергетической независимости. Не от источника получения. Энергоэффективность, то есть удельный вес того или иного энергоносителя либо при производстве единицы продукции, либо при производстве единицы тепла. Вот это – задача, это – энергонезависимость», – объяснил эксперт.