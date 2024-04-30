Украина умывается кровью в обороне тактически бесполезного Работинского выступа

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ВСУ сейчас теряют множество солдат в обороне бесполезного с тактической точки зрения Работинского выступа, который Украина так старалась захватить в прошлом году.

Об этом в своём блоге рассказал украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Практически мы видим, что враг практически срезал уже значительную часть Работинского выступа, за который Украина вела такие тяжелые бои летом 2023 года. Откровенно говоря, обстановка для нас здесь уже крайне неблагоприятная, тактически уже полностью невыгодная, но наши воины просто на героизме, на характере держат этот район, эти позиции», – сказал Бутусов.

«Здесь очень тяжелая обстановка. Сейчас бои здесь тяжелые, продолжаются. Но основные резервы сейчас россиян перебрасываются на север. Надеюсь, что это все же позволит как-то стабилизировать здесь линию фронта, а не удерживать те районы, которые на самом деле не выгодно нам удерживать в таких условиях, и в такой обстановке», – добавил он.