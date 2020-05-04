04.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Украина
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Украина уничтожала порты, пока Россия развивала свои – украинский предприниматель


Администрации морских портов Украины, Министерство инфраструктуры и Морская администрация – неработающие институции, чиновники которых делают свой бизнес.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Сооснователь и директор компании «RISOIL S.A.» Шота Хаджишвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не получим грузопоток с Россией. Россия десятки лет целенаправленно вводила свою фискальную политику так, чтобы развивались ее порты.

Если бы грузопотоки были ориентированы на наши порты, то Россия вводила специальные коэффициенты, которые заставляли бы российских отправителей вести в их порты, соответственно они вкладывали деньги в собственные порты, и, соответственно, их собственные порты развивались, а наши в это время тонули», – рассказал украинский эксперт.

Также предприниматель посетовал на украинские профильные инстанции, которые не работают и делают бизнес на своем саботаже.

«Очередной раз нам стучат снизу, когда мы опускаемся на самое дно, и мы ничего в этом изменить не можем, потому что это задача Администрации морских портов Украины, Министерство инфраструктуры, также Морская администрация.

И все эти органы у нас не работают, не конденсируются и делают маленький бизнес, который не позволяет нам вернуть даже те традиционные транзитные потоки, которые у нас были с той же Молдовой и Белоруссией», – резюмировал Шота Хаджишвили.

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