Украина уничтожит символ Донбасса, который не тронули даже гитлеровцы

21.11.2018, Святогорск, Владимир Гладков

Символ Донбасса – памятник Артёму в Святогорске, занятом украинскими войсками, может быть уничтожен в рамках декоммунизации, объявленной Киевом. Монумент пережил даже гитлеровскую оккупацию.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы сейчас показали шикарный кадр с нашей гордостью, одним из символов Донбасса – памятником Артёму на Святых горах в Святогорске. Я эти пять лет боялся вспоминать о нём вообще, чтобы, дай Бог, хотя бы забыли националисты. Это памятник великого украинско-грузинского скульптора Кавалеридзе. Он два построил памятника Артёму, один другого краше. Один в Бахмуте разрушили нацисты в 40-е годы, вот этот даже они не рискнули разрушать. Сегодня – пожалуйста, Гройсман даёт поручение Институту национальной памяти разобраться, как это вот так прошло мимо «декоммунизации», – заявил Корнилов.

«Зря сообщили… Гройсман заметил – и всё», – с сожалением отметил ведущий Евгений Попов.

«Если они рискнут поднять руку на этот памятник, это будет плевок в душу Донбасса, донецкого народа. Вы посмотрите кадры, как украинские оккупанты валили памятник Артёму в Артёмовске года три назад! Местные жители, бабушки стоят, плачут, уговаривают, говорят: «Это же наша история!», а им «европеизаторы» прямым матом: «Какая история?», ну и дальше цитировать не могу. Спрашивается, кто там оккупант?», – добавил политолог.