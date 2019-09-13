Украина – уникальная страна, где нет ничего страшнее «перемог»

13.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Нет другой такой страны, кроме Украины, где настолько радуются своим поражениям и преподносят их как победы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Низкий профессиональный уровень украинского командования отметил также экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

В студии показали фрагмент пресс-конференции с вернувшимся на Украину в результате обмена с РФ экипажем ВМСУ, участвовавшим в керченской провокации.

«Если нужно будет сейчас поехать и выполнять задачи по назначению, я готов сейчас, я на сто процентов уверен, что и остальные парни тоже», – заявил украинский офицер, отвечая на вопрос, готовы ли они повторить поход, если получат приказ «снова пройти через контролируемый Россией Керченский пролив».

«Он говорит сейчас: скажут ещё раз, пойду ещё раз. Это так бывает, есть такие армии. Подымают, и вперёд. Их косят 90 процентов пулемётами, а они идут. Башка не работает ни у них, ни у офицеров, бывает такое. То есть, это показывает профессиональный уровень командования украинской армии», – отметил в ходе дискуссии Яков Кедми.

«О том, что это был приказ, поданный сверху, он сам сказал. А сверху – это только президент. То, что украинские военные не понимают, что значит выполнение боевой задачи, как к этому надо готовиться, и как это делать в современной армии или на флоте, так это их проблемы», – добавил израильский эксперт.

Комментируя то, как в украинских СМИ пиарят моряков как героев, Владимир Корнилов отметил, что такого, как радуются на Украине и преподносят как победы свои поражения, он не видел нигде.

«Они за Дебальцево награды дают, вы помните, как драпали тогда? Сейчас, вот, раздали награды «героям». Что героического совершили, никто не поясняет», – добавил политолог.

«Мы все понимаем, действительно, что это был приказ Порошенко, ради своих политических целей людей отправляли на бойню. Если не верите мне, спросите, есть у вас такой начинающий политик по фамилии Зеленский. Он ведь с трибуны дебатов на стадионе так и сказал: вы, Пётр Алексеевич, знали прекрасно, что посылаете на верную гибель этих моряков», – напомнил Корнилов украинским экспертам.