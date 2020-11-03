Украина упадёт России в ноги или будет выжжена турецким напалмом – эксперт

03.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует возродить империю и вернуть под контроль Анкары не только Крым и Кавказ, но и значительную часть Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Они (в Киеве – прим. ред.) не слышат Эрдогана. Почему они решили, что Эрдоган только Крым считает своим? Пусть внимательно посмотрят на территорию Украины, и вспомнят, что и как оказалось в составе Российской империи в конце XVIII века. И тогда возникнет вопрос – а что ещё Эрдоган считает своим? И вы к себе запускаете козла в огород?» – сказал Соловьёв.

По мнению журналистки Юлии Витязевой, выехавшей из Одессы от преследования киевским режимом, «Украина должна броситься к России в ноги», иначе эту слабую страну разорвут на части.

«В такой ситуации нужно бросаться к мамке-России в ноги, цепляться за подол, и хотя бы исходя из инстинкта самосохранения, и переждать там тяжёлые времена, которые наступают.

Резервов пережить их у Украины просто нет – её разорвут. Её будут рвать на части, начиная от Эрдогана и заканчивая США, для которых, независимо от того, кто станет президентом США, Украина – небольшой рычажок давления на Россию, повод ввести санкции. В конце концов, это будет просто поле битвы, останется выжженная земля», – добавила она.