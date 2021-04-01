Украина упивается безнаказанностью и продолжает издеваться на переговорах

01.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Представитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник рассказал об очередном сеансе видеозсвязи с украинской стороной, который состоялся накануне.

Этот раунд переговоров проходил почти сразу после того, как Владимир Путин созвонился с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном и обсуждал конфликт на Донбассе без участия Владимира Зеленского.

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Не удивительно, что Киев обиделся и, по словам Мирошника, отреагировал «идиотскими и абсурдными» инициативами.

Их перечисление было бы забавным, если не учитывать, что бесполезные переговоры длятся уже седьмой год. А все это время на Донбассе под обстрелами украинской артиллерии гибнут люди. Киев же продолжает упиваться своей безнаказанностью.

«Вырисовывается очень интересная картинка, потому что три участника переговоров – Россия, Германия и Франция, объединяются тем, что они не участники конфликта. У них конфликт под боком, в подбрюшье, и они не могут его не замечать, в отличии от США. Американцам всё равно – там конфликт, там конфликт, они участвуют везде, но это не у них под брюхом. Поэтому здесь, в этом объединении усилий, больше оснований найти совместное решение, которое бы подтолкнуло к нахождению, по крайней мере, рекомендаций, которые позволяли бы выйти из конфликта», – заявил Мирошник в эфире телеканала «Россия».

При этом, по его словам, встреча в лидеров стран Нормандского формата без участия Украины заметно повлияла на украинскую делегацию в ТКГ.

«Кравчук давно не сыпал перлами, но сейчас превзошёл самого себя. Было две инициативы. Он говорит, президенты же говорили о том, что нужно вести консультации с Донбассом, мы выступили с инициативой, мы вводим у себя в делегации «советника по консультациям».

Оцените глубину мысли: будет некий советник, который должен консультироваться не только когда заседание ТКГ, а 24/7. Будет консультироваться, брать какие-то документы, передавать их в ЛДНР, потом брать реакцию и передавать их в Верховную раду, а Рада, если захочет, то рассмотрит. Очень «ценное» замечание для выполнения «Минска». Там есть формула – в консультациях и по согласованию. Кравчук считает, что это называется консультацией. То есть, контактная группа не существует, рабочей группы не существует, и вообще это никому не нужно, нужно назначить какого-то советника по консультациям», – рассказал дипломат

Вторая «гениальная инициатива» Кравчука – предложение ввести режим прекращения огня с 1 апреля.

«То есть, вы подпишите. Мы, Украина, сейчас опубликуем текст дополнительных мер, которые должны были опубликовать 22 июля 2020 года. Мы сейчас выполним то, что не выполнили тогда, мы сейчас подумаем о том, что мы в сентябре нарушили координационный механизм, когда в Шумы не пустили совместную инспекцию. Мы сейчас приостановимся после решения СНБО, который запустил опять маховик по Донбассу, и в пять раз выросли обстрелы, а теперь давайте вместе введём режим прекращения огня.

То есть, фантастическая инициатива, к миру же призывает. Какая может быть реакция? Ребята, вы не выполнили это и это, просто начните выполнять свои обязательства с первого до последнего, и ничего другого не нужно. Просто выполнять то, под чем вы подписались и то, что должны выполнить по отношению ко всем остальным», – добавил он.

«Это цирк, но поставьте себя на место людей, которые семь лет живут под обстрелами и семь лет смотрят на этот идиотизм. Они смотрят на то, как происходит эта феерия фантастических заявлений, которые ни к чему не ведут. Которые каждый день порождают всё новый и новый фейк, о котором я прихожу сюда и рассказываю: это очередной абсурд. Происходит явная абсурдизация процесса.

Но, к большому сожалению, и «гаранты» всё это видят. Они видят, что идёт полная пробуксовка, и над решением этого конфликта нет какого-то дамоклова меча, который карал бы за каждое нарушение этих действий. Чтобы понималось, что за каждой идиотской инициативой будут какие-то действия. Но, увы, действий нет, есть только ожидание, сколько будет убитых, сколько обстрелов.

А, на всякий случай, между переговорами 600 прилётов, за две недели. Есть один убитый человек, и есть идиотская инициатива, которая требует – давайте опубликуем эту бумажку, и мы снова начнём соблюдать режим прекращения огня. А того деда, которому 71 год, которого застрелил в лоб украинский снайпер, это мы расследовать не будем, это несерьёзно и никому не нужно», – подытожил Родион Мирошник.