Украина упростила предоставление гражданства воевавшим против ЛДНР иностранцам

14.12.2021  13:52 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Новости Украины

Верховная рада приняла закон, предполагающий упрощенный порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, участвовавшим в карательной операции против республик Донбасса, а также беглым российским оппозиционерам.

Закон был принят без обсуждений 285 голосами во втором чтении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада приняла закон, предполагающий упрощенный порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, участвовавшим в карательной...

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Документ представляет собой изменения к закону «О гражданстве Украины» относительно упрощенного приобретения гражданства иностранцами и лицами без гражданства, «которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины».

Закон стал реализацией указа президента Украины от 13 августа 2019 года «Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (берут) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами РФ, которые подверглись преследованиям за политические убеждения».

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