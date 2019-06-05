Украина упростила вьезд в ЛНР и ДНР

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кабинет министров Украины 5 июня упростил въезд на неподконтрольные территории в Донбассе для граждан, которые не достигли 16-летнего возраста, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующие документы инициировала Государственная миграционная служба, передает издание РБК-Украина.

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Таким образом, лица, которые покинули неподконтрольеые территории для оформления документов, могут вернуться обратно при наличии справки от территориальных органов Государственной миграционной службы.

Также украинцы в возрасте до 16 лет смогут пересекать КПВВ и без паспорта при наличии свидетельства о рождении и сопровождающего с документами. Если сопровождающего не будет, подростком займется полиция, которая передаст его органам опеки.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 июня перешли на летний график работы. В частности, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил перешли на летний график работы. Пограничники уточнили, что КПВВ на Донбассе работают ежедневно с 06:00 до 20:00.