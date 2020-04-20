Украина упустила шанс на восстановление после пандемии – эксперт

20.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская экономика не оправится от шока после карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, как минимум, в ближайшие пару лет.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина уже прошла ту черту, за которой восстановить экономику быстро не получится, поэтому от сроков отмены карантина не сильно зависит рост благосостояния страны.

«Этот предел уже перейден. Уже с середины мая или с середины июня особой разницы нет – экономика, люди пострадали. Уже более двух миллионов, дополнительно, украинских граждан потеряли работу… они – безработные.

После окончания карантина они не все смогут восстановиться и выйти на свои прежние рабочие места, потому что из бизнеса легко выйти, а обратно в него зайти практически невозможно.

Украинская экономика не выйдет от этого шока в этом году это точно, да и в следующем тоже, потому что можно было бы за счет внешних разных экспортных рынков восстанавливаться… Так не получится, потому что сейчас началась уже экономическая глобальная рецессия, точнее уже даже можно сказать, депрессия», – резюмировал Скаршевский.