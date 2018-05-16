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16.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина

Украина усиливает репрессии против журналистов, но поднимается в рейтингах свободы слова


Несмотря на то, что Украина ведет репрессивную политику в отношении журналистов, она поднялось вверх на 20 позиций в рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ».

Об этом сегодня на брифинге в Керчи заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Этот рейтинг составляется на основе нескольких показателей. В том числе – разнообразия СМИ, их независимости, условий работы журналистов, самоцензуры, правовой защиты. Как составителям рейтинга удалось разглядеть хоть какой-то прогресс по этим показателям, честно говоря, непонятно», – отметила Захарова.

По ее мнению, сфера журналистики на Украине переживает «настоящий кризис».

«Нападения, запугивание, культура безнаказанности правят бал в журналистском сообществе. Политически мотивированные убийства работников СМИ стали обыденным делом. Отличные от официальной линии и националистической риторики выступления и комментарии пресекаются на корню. После этого следуют репрессивные меры воздействия», – напомнила представитель МИД РФ.

Она добавила, что на Западе упорно закрывают глаза на эти факты, «культивируя мнение, что с приходом новой власти ситуация с правами человека в так называемой освобожденной демократической Украине становится все лучше».

«Но ведь это же вранье, и об этом все знают. В первую очередь, журналисты», – подчеркнула Захарова.

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