14.02.2019

Импорт нефтепродуктов и угля из России на Украину продолжает расти.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказала советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос, почему по итогам прошлого года Россия остается первой в списке стран, с которыми больше всего торговала Украина.

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“В первую очередь это энергоресурсы, которые мы импортируем из России. Это крупнейшая по объему категория импорта, а также категория, в которой отрицательное сальдо, и оно ухудшается. То есть в двусторонней торговле мы не экспортируем в Россию энергоносители, а импорт увеличивается. Хочу подчеркнуть: речь идет не о газе, а о нефтепродуктах и каменном угле. Это чувствительные для Украины товары, и с их импортом вряд ли можно прямо сейчас что-то сделать, кроме системной работы по диверсификации источников”, – признала советник министра.

По ее словам, вторая группа российских энергоносителей, от которых зависит Украина, – это импорт ядерных реакторов и комплектующих, так называемые ТВЭЛ (тепловыделяющие элементы).

При этом Пидласа сказала, что министерство ведет переговоры по диверсификации поставок ТВЭЛов, и есть надежда, что импорт из России будет сокращаться.