Ситуация с американскими истребителями Ф-16 – «аховая», поскольку Украина использует их штучно.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Иван Коновалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один самолет был потерян сразу. Причем пилот, который им управлял, два года учился в Америке – и тут же грохнулся на нем на первом же вылете. Еще несколько самолетов были потеряны после нашего удара. Украинская сторона этого не подтверждает, зато западная сторона говорит, что это так. Кому тут верить?..

Из шести первых переданных Ф-16 – пять было потеряно, ни разу не совершив результативного боевого вылета. Новые Ф-16 переданы. Их ждет судьба примерно та же самая, поскольку использовать массово эти самолеты они не могут, потому что они передаются штучно. А для достижения результата нужно достаточно приличное количество самолетов при одновременном использовании. Это невозможно», – сказал Коновалов.