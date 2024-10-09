Украина успела потерять 5 из 6 первых Ф-16

Елена Острякова.  
09.10.2024 18:18
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Ситуация с американскими истребителями Ф-16 – «аховая», поскольку Украина использует их штучно.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Иван Коновалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация с американскими истребителями Ф-16 – «аховая», поскольку Украина использует их штучно. Об этом...

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«Один самолет был потерян сразу. Причем пилот, который им управлял, два года учился в Америке – и тут же грохнулся на нем на первом же вылете. Еще несколько самолетов были потеряны после нашего удара. Украинская сторона этого не подтверждает, зато западная сторона говорит, что это так. Кому тут верить?..

Из шести первых переданных Ф-16 – пять было потеряно, ни разу не совершив результативного боевого вылета. Новые Ф-16 переданы. Их ждет судьба примерно та же самая, поскольку использовать массово эти самолеты они не могут, потому что они передаются штучно. А для достижения результата нужно достаточно приличное количество самолетов при одновременном использовании. Это невозможно», – сказал Коновалов.

Эксперт считает, что американское вооружение «развенчано» после того, как треть танков «Абрамс» сгорело в украинских степях.

Коновалов предрекает ту же судьбу самолетам «Мираж», которые Франция собирается продать Украине.

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