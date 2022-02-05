Украина установила круглосуточное дежурство ПВО на границе с Белоруссией

Украина установила круглосуточное дежурство противовоздушной обороны на границе с Белоруссией.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рассматриваем сценарии угрозы с разных сторон. События в Белоруссии показали то, что у нас добавилось ещё тысяча километров территории, которая требует усиленного нашего внимания. Это действительно так. Россия свозит на территорию Белоруссии военную технику якобы для учений, но, на самом деле, она оттуда её не забирает.

На сегодня там уже техники, скажем так, достаточно не только для того, чтобы демонстрировать мускулы Украине, но и для того, чтобы демонстрировать и ЕС. Собственно, история с Белоруссией показывает, что границы Евросоюза РФ не останавливают.

Поэтому сегодня мы не просто сами сознательны, но у нас в министерстве постоянно происходят международные встречи с нашими партнёрами, и мы постоянно подчёркиваем то, что сегодня мы и наши вооруженные силы фактически исполняют роль щита Европы от РФ. И это проблема не только наша. Это уже их проблема», – подчеркнула замминистра.