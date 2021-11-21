Украина обустраивает беженцев из Афганистана, а переселенцев из Донбасса бросает на произвол судьбы

Новости Украины

Пока бежавшие от войны переселенцы из Донбасса выживают на Украине за свой счёт, Киев тратит колоссальные средства из бюджета для приема беженцев из Афганистана – кадров, работавших там с США и опасающихся репрессий «талибов».

Об этом говорили участники эфира на украинском ТВ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения государственности, это полный идиотизм, если мягко говорить. Принимая такое количество мигрантов, имея проблему в стране с внутренними мигрантами, тем более, что теперь афганский мигрант стоит денег, планировали выделять 100 тысяч на одного человека, то сколько выделяется денег на нашего одного переселенца из регионов, где есть военный конфликт? Это несоизмеримые вообще цифры, и вообще выделяется ли там что-либо ещё?» – сказал экс-глава МВД Украины Анатолий Могилёв.

По его словам, Киев не потребовал компенсации расходов у главных виновников миграционного кризиса.

«Вот речь состоит, в том, чтобы найти причину конфликта. Если причина не в нас, нужно требовать компенсацию наших расходов за эту вещь. Причём обращаться очень жёстко с такими заявлениями», – призвал Могилёв.

В свою очередь киевский политолог Андрей Бузаров пожаловался на «хамскую» политику украинских властей в отношении переселенцев из Донбасса.

«Что касается внутренне перемещенных лиц или переселенцев, которым я, в том числе, являюсь, то это вообще бездарная политика государства. Так называемая политика дезинтеграции, поскольку в части дезинтеграции, что при режиме Порошенко, что при команде Зеленского, абсолютно хамское отношение к украинцам с Донбасса, оно сохраняется на государственном уровне… Помните, из Непала Зорян Шкиряк самолетом из-за землетрясения украинцев эвакуировал тогда. Все думали и поражались, почему с линии разграничения, где люди гибнут, на подконтрольной Украине территории, никто ни разу не организовал принудительного выселения людей по соображениям безопасности? Вся линия разграничения, начиная там, где мой дом находится, в Первомайском, по Пески – это зона фактической экологической катастрофы, так до сих пор людей оттуда не выселяют. Живут и живут, зачем это надо? А мигрантов принимают. И для примера, тут говорили, что на многих мигрантов выделяются соответствующие субсидии из государственного бюджета. Переселенцы (из Донбасса – ред.) снимают квартиры в Киеве, в Киеве проживают 166 тысяч переселенцев из Донецкой, Луганской областей, каждый третий снимает квартиру, в среднем переселенцы в Киеве платят в месяц 380 млн. гривен только за аренду квартиры. То есть, они дают, не имея жилья, не имея многие работы, но находят деньги и дают в бюджет. Афганцы, которые приезжают часто с сомнительной репутацией, я говорю вам как востоковед, не всё мы проверяем, не всех людей мы проверяем, которые туда приезжают, сюда возможно с проблемой мы ещё даём под них субсидию. Вопрос – это социально ориентированная политика?» – возмущался политолог.