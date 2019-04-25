Украина устроила бесполезный показушный спектакль на международной арене

25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Решение Украины выйти из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов, дающее для Киева возможность безнаказанно разглашать третьим странам сведения об изобретениях, сделанных в СССР в военной, космической и других высокотехнологических отраслях, – это не более чем театральное представление.

Об этом в комментарии «Известиям» заявила адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.

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По ее словам, после распада СССР подписанты этого соглашения действительно имели доступ ко многим секретным материалам, которые подлежали защите в рамках другого соглашения от 22 января 1993 года о рассекречивании секретных изобретений, но сегодня многие технологии и изобретения советских времен уже устарели и не представляют особого интереса для третьих стран.

«Поэтому показательный выход Украины из очередного договора СНГ — это не что иное, как театральное представление на международной арене, направленное на демонстративное хлопанье дверью в отношениях с бывшими республиками Советского Союза, сделанное с надеждой на радушный прием в Европейский союз», — сказала Ярмуш.

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанное 4 июня 1999 года в Минске, было разработано с целью обеспечить правовую охрану секретных изобретений, созданных в СССР. Договор подписали Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан. Для Украины он вступил в силу 31 января 2000 года.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Украина вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, в котором были прописаны официально признанные границы страны.