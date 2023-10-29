Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

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Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.

Толпа разъяренных мужчин с флагами Палестины и криками «Такбир! Аллаху Акбар!» ворвались в здание аэровокзала, а также на взлетную полосу, игнорируя предостережения правоохранителей. На видео попали кадры, когда молодчики раскачивают полицейскую машину, угрожая ее перевернуть. Погромщики также незаконно останавливали выезжающие из аэропорта авто, требуя от находящихся там людей предъявить документы – и пропуская только обладателей паспорта РФ.

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«Именно так вели себя майдановцы в Киеве. Ну да, одна же методичка, одни кукловоды», – считает блогер Юрий Подоляка.

Уже выяснилось, что организаторами беспорядков были каналы, которые связывают с бежавшим на Украину экс-депутатом Госдумы белоленточником Ильей Пономарёвым.

«Самый активный ресурс организаторов погрома – телеграм-канал «Утро Дагестана». Его организовал Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, а сейчас он под контролем СБУ. У Пономарёва есть даже интервью раньше по этой теме. Другие ресурсы ЦИПСО также очень активно подталкивают дагестанцев к еврейским погромам. Цель с которой Зеленский организовал еврейский погром в Дагестане – показать Россию как антисемитскую страну, – склеить ХАМАС и Россию, – склеить Израиль и Украину – и с помощью этого добиться, чтобы 100 миллиардов долларов США пошли не одному Израилю, а Израилю и Украине в одном пакете, как это хочет Байден», – поясняет политолог Сергей Марков.

А вот его коллега Алексей Чадаев указывает на турецкий след.

«Коллеги, кто мониторит инфополе, отмечали довольно существенный тренд на рост турецкого медийного присутствия в Дагестане, в первую очередь по телесмотрению и соцсетям. Ну и подумайте, как глазами соответствующей аудитории выглядел эрдогановский митинг в аэропорту, и видосы оттуда в чатах и форумах», – пишет Чадаев.

Так или иначе, но накануне в субботу именно «сетке» Пономарёва удалось устроить провокацию, вбросив данные об израильтянах, размещенных в одной из гостиниц Хасавюрта. Туда также прибыла толпа. Однако ответственным лицам не удалось купировать процесс, и в воскресенье беспорядки охватили уже аэропорты Дагестана.

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«Очевидно, что провокация готовилась (в пабликах призывы звучали весь день), но не была купирована властями, которые как бы специально не замечали проблемы», – пишет близкий к партии «Новые люди» политолог Илья Гращенков.

«Во-первых, аэропорт федерального значения могли бы защищать и получше. И во-вторых, в имиджевом плане для России как страны, декларирующей идеалы мирного сосуществования всех народов и конфессий, всё происходящее – сильный удар. В принципе, уже утром было понятно, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Вполне можно было к обеду перебросить в Махачкалу полицейское усиление. Однако, спохватились только ближе к вечеру», – замечает политолог Алексей Пилько.

А телеведущий Максим Шевченко считает, что ЧП в Дагестане – удар и по международному имиджу России.

«То, что происходит в Дагестане это настоящий беспредел. Перенос вины и распространение ненависти на целый народ (в данном случае антисемитизм) это омерзительно. Непонятно, как власти Дагестана это допустили, несмотря на то, что в пабликах целый день распространялась информация об этой постыдной акции. Где ваши толпы росгвардейцев? Хотя пара неприятных соображений на это счет есть. Подобные погромы выгодны только Израилю, сионистской пропаганде и врагам России. Эта акция организована специально, чтобы, после приезда делегации ХАМАС В Москву, показать российской власти, что она «не контролирует российскую умму», – пишет Шевченко.

«Налицо очередной провал работы «эффективных менегеров» департамента АП, отвечающего за внутреннюю политику. Либо, налицо грамотная работа 5-й колонны во власти», – комментирует питерский журналист Дмитрий Борисенко.

«Волнения в Дагестане возле аэропорта начались ещё прошлой ночью, когда ждали борт из Израиля, и было время (практически сутки), чтобы как корректно рассеять толпу, так и развернуть борт в другой близлежащий аэропорт. Но для этого надо думать», – указывает обозреватель Юрий Баранчик.

А член Совета по правам человека Марина Ахмедова обращает внимание на поведение дагестанской полиции.

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«В аэропорту Махачкалы местные остановили мужчину, приняв его за еврея. Проверили паспорт. Он оказался жителем Смоленска, таджиком по национальности. На этом видео удивляет то, что полицейские ведут себя очень ласково. Они, наверняка, поддерживают тех, кто устраивает эти внезаконные самосуды. И если полиция продолжит вести себя с таким же «пониманием», а глава республики будет осторожно высказываться о недоразумениях, эти самосуды продолжатся», – предупреждает Ахмедова.

К исходу дня бунтовщиков осудил местный муфтият. Правоохранители начали задержания.

«После все эти бесчисленные молодые мужчины должны отправиться на СВО добровольцами. В противном случае, эту модель признают рабочей, и в обозримом будущем будет еврейский погром в Москве», – предостерегает помогающий фронту волонтер Алексей Живов.

«Передайте в Махачкалу: на Авдеевском коксохиме спряталось большое количество евреев. Все с оружием, все убивали женщин и детей», – мрачно иронизирует депутат из ДНР Владислав Бердичевский.

С прогнозом о том, что беспорядки в Махачкале – лишь вражеская «проба пера», – согласен и телеведущий Андрей Медведев.

«Всем же понятно, что дело собственно не в Дагестане? Что тут отрабатывается прямо сейчас технология инфовойны, управления массами? Это просто полигон. Сейчас сотни вражеских специалистов PsyOps внимательно следят за действиями власти, толпы, информационным освещением ситуации. И делают выводы. Просто в следующий раз, когда авторы учтут свои недоработки, будет другой клич. И не в Дагестане. А против, например, русских угнетателей в каком-нибудь крупном регионе. И обращен он будет, например, к иностранным рабочим, к мигрантам».

Военкор Дмитрий Астрахань напоминает, что подельники Пономарёва проводили в Киеве и Европе конференции, где открыто обсуждались планы расчленения России и сценарии разжигания межнациональных конфликтов в РФ.

«В 2018 году украинские ИПсО и примкнувшие помощники вовсю отрабатывали тему межнациональных конфликтов в России. В том числе и проводя учебно-боевые операции в моменты техногенных катастроф и при других удобных поводах. Более того, они в Киеве проводили конференции, на которых о том, что они делают и могут делать в России рассказывали открытым текстом», – напоминает Астрахань.

Военкор Александр Коц призывает к максимально жесткой реакции.

«Теперь понятно, на какой теме нас будут раскачивать к 24 году. Репетиция прошла успешно. И если не будет жесткой и оперативной реакции государства на этот пещерный террор, дальше будет только хуже».

Политолог Алексей Мартынов считает, что пресекать подобные беспорядки обязаны губернаторы.

«Евреи корневой, имперский российский народ. Антисемитизм явление уродливое и европейское. Равно как и любая ксенофобия, в том числе и на Кавказе. Кончайте! Рамзан, Меликов! Казните уже этих мерзавцев, кто качает у вас это все. Вы российские генералы – вас Начальник сюда смотреть поставил!» – пишет Мартынов.

Военкор Дмитрий Коц прогнозирует, что в Дагестане все закончится печально для погромщиков и их кукловодов. Он поясняет, почему беспорядки не были пресечены немедленно.

«России дают восставшим что-то этакое отчебучить, отжечь, и только потом, спустя часов 10-15, когда новизна ощущений у восставших начинает спадать и наступает физическая и психическая усталость – их начинают разгонять и брать. И они уже будут точно знать – за что, даже если и не сознаются. Потом еще долго силовики берут отличившихся, зачищая хвосты. Чтобы ничего больше не выросло. Если кто-то думает, что силовики СК, вечно тренированные сидящими в зеленом лесу под зеленым знаменем, как-то подрастеряли волю к победе, они сильно ошибаются. У Дагестана есть некоторая политическая особенность. Политиком в Дагестане считается тот, кто может вывести на разборки от 10 кунаков-джигитов, пусть даже и с палками от швабр. После работы с задержанными очень быстро выяснится – чьи это кунаки бегали по аэропорту. И меры будут приняты уже не на уровне подъездных амиров. Можно вспомнить судьбу «Ночного губернатора Дагестана» Амирова. Прилетели вертолеты, и увезли его в Лефортово. А кунаки, напоминавшие частную армию, подевались кто куда. Хохлам сейчас галлюцинируется вялый «Беркут» на Грушевского, «ждущий приказа» под дрожащей полководческой дланью Януковича. Но на Кавказе будет совсем другая история – оцепили, с двух сторон подошли БТР, огнем всех загнали под подоконники, из «Шмеля» задули – приходи, кума, любоваться! Но, пока, будет пауза и бесчинства», – считает Стешин.

А политконсультант Ярослав Игнатовский видит дальнейшее развитие ситуации так:

«Зачинщики беспорядков и захвата аэропорта в ближайшее время будут идентифицированы, найдены и предстанут перед судом. Версия с провокацией ципсо/пономарева в случае её жизнеспособности должна получить соответствующую аргументацию и фактичекинг. В информационном поле должен быть сохранен привлекательный имидж республики (куда, наконец, поехали туристы) и её гостеприимных жителей, которые должны быть отделены от провокаторов. Федеральный центр примет соответствующие кадровые решения. Наверняка, своих должностей лишатся многие региональные чиновники и силовики. Правовое поле сузят ещё больше, законодательство (региональное точно) ждёт ужесточение в части участия в массовых беспорядках. Немного стихнет антиизраильская волна по стране, ведь произошедшее – это не антисионизм, а самая настоящая юдофобия в худших её проявлениях. Но общего вектора не изменит. Израиль, и стоящие за ним США – агрессор, жители Газа – жертвы», – считает Игнатовский.

«Следующие выборы главы Дагестана только в 2025 году. Но, думается, это может произойти и раньше», – не исключает политтехнолог Сергей Старовойтов.