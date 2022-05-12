Украина устроила гражданами ценовой ад

Новости Украины

Ценовая свистопляска в Незалежной и, в частности, в Киеве, набирает обороты, весьма удручающие украинских потребителей.

На основные товары цены подскочили где в полтора, где в два, а где и более раз по сравнению с довоенным периодом. Впрочем, и тогда они для большинства населения, обедневшего из-за грабительских тарифов, мягко говоря, «кусались».

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Топливо подорожало за считанные дни более чем в три раза. Во всяком случае, именно так выглядит ситуация на известном украинском торговом портале OLX, где спекулянты предлагают покупателям бензин А-95 по 100 гривен ($3,33) за литр. Отметим, что в феврале, накануне военных действий, средняя цена «пятого» на киевских заправках колебалась от 30 до 32 грн. за литр. Затем стоимость неуклонно, с разной степенью ежедневного ускорения, поползла вверх – параллельно с наступлением дефицита по всему внутреннему фронту, то бишь рынку.

Власть предержащие успокаивали людей: дескать, потерпите еще чуток, и все нормализуется. Мол, «агрессор» нарушил какие-то там деловые и производственные взаимосвязи, но мы их мгновенно восстановим. Мол, поэтому «палыво» [бензин] немножко, на самую малость возрастет в цене, но вы держитесь и не волнуйтесь, даже если у вас мало денег. Потому как удорожание произойдет буквально мизерное.

В частности, советница министра энергетики Лана Зеркаль, активно призывавшая потерпеть, заявляла , что «от безумного взлета цены держат и правительственные договоренности с несколькими европейскими государствами о поставках топлива». И упомянула о дополнительном дизельном топливе из США, талдыча, что «Украине удалось мобилизовать буквально всех».

Данный «чуток» длился несколько недель, когда потребители ожидали заполнения рынка ГСМ, как Буратино урожая от закопанных сольдо.

А потом они воочию узрели сей «мизер». И теперь вполне могут подводить итоги своеобразного марафона доверия своим властям, если, конечно, на это у них хватит «клёпки».

Вначале официально цена бензина и солярки выросла, на фоне военного положения, вроде бы не слишком значительно – до 40 -45 грн. Но вся «фишка» в том, что на многих заправках горючего попросту не имелось.

День для огромного количества, например, киевских автомобилистов начинался (подчеркнем – и начинается по сию пору!) со стояния в километровых очередях на заправки, причем с самого раннего утра. Однако и после многочасового (в среднем 5-6 часов, а то и более) проползания с черепашьей скоростью далеко не все из нуждающихся получают вожделенное топливо.

Водители сжигают последние литры в эдаких «тянучках», притом совершенно без гарантии, что, добравшись до колонки, они смогут отовариться: резервуары пустеют очень скоро (Вне очереди лучше не соваться, чтобы не нарываться – не пустят даже за деньги). Даже несмотря на то, что покупателю за один раз выдается не более 5 литров, а 10 – только счастливчикам, имеющим «карты лояльности» или другие бонусы от заправочных сетей.

Вот и получается, что многим автовладельцам приходится в длиннющих пробках сжигать последние остатки «горючки», дабы потом снова влить ее в том же или меньшем количестве – это в лучшем случае. А в худшем – доехав до финиша, остаться без бензина, потому как опустевшая заправка тут же опускает шлагбаум: такое, судя по комментариям киевлян в соцсетях, случалось не раз.

Некоторые пользователи пабликов склонны анализировать динамику роста цен на горючее во взаимосвязи с государственными переворотами и антинародными решениями украинских правителей. В частности, вспоминают, что до первого Майдана в 2004 году бензин стоил 2,8 гривен за литр, после него – больше 12. А уж после «Майдана гидности» – скакнул сначала за 20, а потом аж и за все 30. Сразу напрашивается исторический вопрос: а какого рожна надо было ссориться с Россией, которая поставляла топливо по низкой цене? Впрочем, подобная аналитика не безопасна, поэтому занимается ей мало кто.

Наконец, буквально на днях автовладельцы узнали, что означал пресловутый и многажды упомянутый «мизер» от властных убаюкивателей. АИ – 92 стал стоить 75 грн. за литр, а дизельное топливо – 80! Довоенная цена последнего была в пределах 25-28 грн.

Понятное дело, облеченные властью обещалкины поясняют ситуацию необходимостью отправки ГСМ на линию фронта и на посевную, придумывают всякого рода «отмазки» для общественного мнения, чтобы скрыть свою полную управленческую несостоятельность и бездарность. Это в лучшем случае.

А в худшем – речь идет о коррупции и циничном наживательстве на доведенном до края бедности большинстве населения, как считают многие адекватные эксперты и журналисты.

В частности, ненавидимый хунтой Анатолий Шарий. Который напрямую в одном из недавних своих блогов обвинил Киев, что тот закупает топливо через посредников по невысокой стоимости в России, а для потребителей дело изображается так, будто в запредельном подорожании виноваты поставщики из Европы, пострадавшие от антироссийских санкций и потому взвинтившие цены .

Как бы то ни было, а очереди на заправках остались прежними – многометровыми, а то и километровыми. Даже по сумасшедшим ценам. Сотни тысяч людей, которым нужно ехать, согласны терпеть и такое. А украинские властные мародеры, видя подобное терпение, по слухам, готовятся, к новому витку. А-95 ожидается по официальной цене 100 гривен за литр, и это не предел. Ведь дефицит не ликвидирован, и потребители вновь покорно теряют время в «тянучках» на заправки. И в жару, и в любой холод. Пример Казахстана, когда незначительное удорожание горючего привело к масштабному бунту, для них не показателен.

И очень радуются, если их «благодетельствуют» спекулянты, доставляющие канистры по цене портала OLX (вскоре, конечно, будет дороже). В Киеве уже открылся новый вид бизнеса – самокатная заправка. Предприимчивые молодые люди рассекают на самокатах вдоль длиннющей многомашинной «змеи» и предлагают привезти и залить из канистр вожделенный вид топлива. Многие из утомленных ожиданием и отчаянием водителей с радостью соглашаются, даже несмотря на спекулятивные цены. Впрочем, разве можно тут упрекать самокатчиков, если главный спекулянт и барыга – государство?

Конечно, вся эта топливная вакханалия привела к аналогичной ситуации и в других сферах потребительского рынка. Это тема особой статьи, а здесь вкратце отметим, что резко подскочили в цене продукты и лекарства, услуги и работы. Хотя пенсия у пенсионеров осталась прежняя – 2,3 тыс. гривен. (около $ 74). И минимальная зарплата прежняя – 6,5 тысяч гривен. (около $ 200). Украинская власть продолжает изощренно издеваться над своими согражданами.