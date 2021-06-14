Украина устроила ликования после проигрыша России: Как ответить?

14.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские политики устроили ликования после проигрыша российской сборной первой игры в рамках начавшегося чемпионата по футболу. На Западной Украине заведения общепита бесплатно угощают за каждый мяч в ворота России, упивающиеся безнаказанностью националисты тиражируют оскорбления в адрес РФ.

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«Наблюдая за тем, что творили украинские болельщики и вообще украинцы, мне стыдно и позорно, это негодяи и отморозки – так унизительно они вели себя. Одним словом, подонки. Ведь футбол создан для объединения и людей, которые понимают, что проигравших никогда не осуждают. А эти подонки даже политику нашли здесь и глумятся над хорошей, я считаю, игрой и футболом. Меня поражает такое скотское отношение. Я вспоминаю, когда проигрывала Украина, я не слышал ни одного высказывания со стороны россиян, они даже не глумились. Поэтому что сказать? Идиоты, мерзостные и пакостные», – говорит экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Украинские болельщики демонстрируют свою мелочность и незрелость, злорадствуя по поводу поражения сборной России от сборной Бельгии на Чемпионате Европы по футболу. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

«Зачем нам обижаться – у нас мощнейшая страна, мы технологически, финансово, ресурсно, по качеству людей превосходим Украину в десятки и сотни раз. Украина – это fail state, страна, которая допустила гражданскую войну, уничтожение людей как в средние века, сожжение, и так далее. У нас запускают реактор на быстрых нейтронах, а на Украине останавливают производства, выводят постепенно из работы Запорожскую АЭС – ну зачем нам обращать внимание на то, что они радуются, тем более так мелочно, по-шакальи. Я понимаю, если бы мы проиграли лоб в лоб сборной Украины – да, можно было бы им радоваться. Но радоваться тому, что выиграли бельгийцы. Да бельгийцы вас в гробу видали. Бельгийцы к вам как относятся? Брюссель уже включил Украину в состав ЕС за последние семь лет? Или, может быть, он обеспечил рынок сбыта для украинских товаров? Или, может быть, та гастарбайтеры могут работать на льготных условиях, в Бельгии? А, может быть, Бельгия инвестировала миллиарды долларов в здравоохранение, инфраструктуру и образование Украины? Нет. Так чего вы радуетесь чужой победе? Вы радуетесь даже не победе, вы радуетесь проигрышу России. Вся украинская идея укладывается в несколько слов – чтобы у соседа корова сдохла. Это настолько по-хуторянски, мелко и незрело!» – заявил Безпалько.

Политолог Владимир Корнилов подчеркивает, что, конечно, России нужно улучшать свою сборную и демонстрировать победу – это будет лучшим ответом на злорадство неразумного соседа:

«Нужно улучшать игру сборной России, создавать новую команду, разгромить всех следующих соперников, если попадется Украина, то и Украину. А вообще желательно взять золотые медали Чемпионата Европы и тогда все злопыхатели сразу утрутся. Других способов все равно нет».