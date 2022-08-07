Украина устроила Молдове топливный кризис – Киев выкачал весь дизель на нужды ВСУ

07.08.2022  23:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Сельское хозяйство, Транспорт, Украина
Новости Украины

Украинские нефтетрейдеры перекупили все молдавские транспортные компании, которые возили топливо.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля на встрече в Гагаузии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские нефтетрейдеры перекупили все молдавские транспортные компании, которые возили топливо. Об этом заявил министр...

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«Проблемы с поставками топлива были, потому что Украина давала безмерно: сколько хочешь, я тебе столько и даю, только дай мне дизельное топливо. Поэтому подорожал и транспорт. Мы платили 45 евро за перевозку одной тонны до аэропорта в Румынии. Они сказали транспотртникам: 85 даем. И где наши транспортники? Все – на Украине. Все туда перевозят сегодня. Перекупали у наших дизельное топливо», – сказал Боля.

Еще в конце июля кишиневский Центр анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre сообщал о готовящихся акциях протеста аграриев.

«В Молдове анонсируют спорадические протесты фермеров против роста цен на дизельное топливо. Помимо непрерывно растущей его стоимости молдавские аграрии часто сталкиваются с проблемой найти это самое топливо в необходимом для выполнения сельхозработ количестве и объемах. Значительные объемы дизеля из Молдовы попросту выкачивает соседняя Украина, которая нуждается в нем для обеспечения подвижности своих войск и бронетехники», – говорилось в аналитической записке.

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