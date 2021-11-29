Украина устроила политическую провокацию против рубля

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Новости Украины

Депозиты в украинских банках больше нельзя пополнять в рублях. Государство объясняет это заботой о правах и свободах граждан.

Это следует из постановления НБУ №103, опубликованного на официальном сайте банка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Постановление, которое вступило в силу в конце ноября, принято еще 8 октября. Согласно ему, принятую ранее инструкцию о ведении кассовых операций дополнили новым абзацем:

«Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины».

Таким образом, банковские депозиты уже нельзя пополнить в рублях. При этом в документе ничего не говорится об обмене валют, то есть, рубль по-прежнему можно обменять внутри страны на любую другую валюту.

«Решение о запрете российского рубля была принято уже давно, сейчас оно только вступило в силу. Вряд ли сейчас кто-то всерьёз пострадает от такого решения. Оно могло бы ударить по чьим-то интересам в 2014 году, но не сейчас. Мне даже неизвестно, чтобы украинские банки предлагали такой продукт депозиты в российских рублях. Думаю, это постановление – это скорее пропаганда, а не какая-то реальная мера борьбы с российским рублём», – сказал в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» политолог Александр Семченко.