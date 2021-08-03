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03.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина, Херсон
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Украина устроила провокационные учения на границе с Крымом

Новости УкраиныУкраина на полигоне в Херсонской области, граничащей с российским Крымом, провела военные учения, сценарий...

Украина на полигоне в Херсонской области, граничащей с российским Крымом, провела военные учения, сценарий которых включал штурм вражеских позиций с применением артиллерии и последующую зачистку населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны страны, в учениях были задействованы подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины отрабатывают технику штурма и зачистку помещений, ведь это является основными задачами при ведении наступательных действий в условиях населенного пункта, с помощью системы лазерной имитации боя, которую широко используют в мировой практике для тактической подготовки – лазертаг», – отчитались в пресс-службе ДШВ ВСУ.

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