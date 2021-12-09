Украина устроила провокацию возле Керченского пролива во время звонка Байдена в Киев

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Новости Украины

Украинский военный корабль «Донбасс» направлялся к Керченскому проливу, не реагируя на требования российской стороны изменить курс. Погранслужба ФСБ сообщила, что боевая единица ВМС Украины, снявшись с рейда порта Мариуполь и взяв курс к Крымскому мосту, игнорировала установленные нормы по направлению заявки на выход из Азовского в Черное море.

«Донбасс» в итоге приблизился к Керченскому проливу на 18 миль (33,3 километра), теоретически создав помеху безопасности мореплавания. Политолог Владимир Корнилов уточняет, что военной угрозы «Донбасс» не представлял.

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«Он был плавучей мастерской Черноморского флота. Как мне рассказывали офицеры ЧФ, на нем было довольно много спальных мест и он порой использовался как временное общежитие для морячков. Когда его Украина в 2018 г. перебуксировала из Одессы в Азовское море, я был уверен, что его поставят в Бердянске на вечный прикол с тем, чтобы размещать личный состав, пока не будут построены казармы планируемой базы. Но видимо, сейчас решили пожертвовать этой железкой ради провокации», – написал Корнилов.

Пока корабль двигался в сторону Керченского моста, президент Украины Владимир Зеленский проводил телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Разговор длился полтора часа, когда он завершился, «Донбасс» изменил курс и двинулся в противоположном направлении (Сообщение Зеленского о звонке скудное – Байден сообщил о своем разговоре с Владимиром Путиным и обсудил с Киевом возможные пути разрешения конфликта на Донбассе). Обозреватель Борис Рожин обращает внимание, что одновременно в ООН состоялось голосование за очередную антироссийскую резолюцию по Крыму.

«Приближение к проливу осуществлялось аккурат к звонку Байдена Зеленскому, где киевской марионетке довели текущую позицию США. Также в нагрузку шла резолюция ООН о «милитаризации Крыма», где в числе прочего упоминалась и «свобода судоходства» в Азовском и Черном морях. За резолюции проголосовали 63 страны, 19 против и 66 воздержались», – отметил Рожин.

Телеведущий Андрей Медведев считает, что, если бы корабль пошел на прорыв Керченского пролива, это могло бы стать поводом для начала войны.

«Ну вот, собственно, и та самая провокация, которую все ждали. С учётом всей ситуации, всех заявлений последних дней, рискну предположить, что британские товарищи посоветовали Зеленскому пойти на крайние меры. А именно, попытаться сделать так, чтобы корабль был уничтожен. Чтобы были жертвы и соответственно реакция Запада. Потому что это единственный шанс втянуть в войну за Украину западные страны», – считает Медведев.

Политолог Дмитрий Евстафьев несколько дней назад предсказал провокацию в Черном море. Он также считает, что украинских моряков «вдохновила» на несостоявшийся «подвиг» Великобритания.

«Киеву нужен взрыв. Большой взрыв любой ценой. Чтобы замазать всех. И, да, это, думаю, не амеры санкционировали. Это против амеров. Это бритиши. Их почерк», – написал Евстафьев.