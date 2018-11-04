Украина устроила варварство в Бахчисарайском дворце

04.11.2018, Бахчисарай, Галина Шершнева

Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае велась при Украине варварскими методами – это выяснилось при проведении восстановительных работ российскими специалистами, сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

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«Противоаварийные работы, которые сейчас проводятся на территории Ханского дворца, выявили целый ряд недостатков, которые следует устранить в кратчайшие сроки. Самое печальное – это по-настоящему дилетантское, а, точнее, варварское проведение в украинские времена археологических изысканий, в ходе которых места работ не были законсервированы и превратились в водоотстойник», – написал Бальбек.

По его словам, российские специалисты уже завершили первый этап противоаварийных и реставрационных работ в Бахчисарае, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Второй этап – в стадии разработки документации. Согласно плану планируется провести противоаварийные работы на 10 объектах: в главном корпусе, гареме, ханской кухне, библиотечном, графском и конюшенном корпусах, соколиной башне, набережной с тремя мостами и Екатерининской миле», – написал Бальбек в своем блоге.

Кроме того реставраторам предстоит осуществить очистку русла реки, чтобы избежать в будущем подтоплений на территории музейного комплекса, и переложить черепицу, вразнобой уложенную украинскими предшественниками.