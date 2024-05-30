Украина устроит бойню за баланс перед переговорами – Бортник

Анатолий Лапин.  
30.05.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Переговоры о мире с Россией возможны после президентских выборов в США в ноябре этого года. До этого Украина будет пытаться отвоевать себе максимум.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Украину журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры о мире с Россией возможны после президентских выборов в США в ноябре этого...

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«Мирные переговоры начнутся после завершения американских выборов. Все, что будет происходить до конца ноября – выборы, потом установление результата, начнет формироваться новая команда в Белом доме – все это будет попытка занять более выгодную стартовую позицию для переговоров.

Потому российское наступление или украинские контрнаступления – это тоже будет попытка занять эту стартовую позицию до переговоров. Зеленский сказал, что мы сейчас попытаемся выровнять баланс, который сейчас сложился не в нашу сторону. Поэтому это будет бойня за баланс», – заявил Бортник.

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