Украина устроит пир во время нацистской чумы

25.09.2020, Донецк, Алексей Муратов

Молодое поколение украинских националистов официально героизирует своих бандеровских предков, безоговорочно служивших Гитлеру. В 2021 году народные депутаты «незалежной» планируют отпраздновать 80-летие провозглашения Акта восстановления Украинского государства. Проект постановления о юбилейных «торжествах» уже внесен в парламент.

О том, почему для жителей Донбасса нет возврата в такую Украину, – в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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…Все, что указано в нардеповском документе, – это то, что Акт восстановления Украинского государства был провозглашен 30 июня 1941 года. Из истории мы знаем, что после того, как утром 30 июня во Львов вошли первые подразделения вермахта (при поддержке Организации украинских националистов), вечером того же дня на законодательном собрании Западноукраинских земель первым замом руководителя ОУН(б) Бандеры Ярославом Стецько был зачитан «Акт провозглашения Украинского Государства».

Актом провозглашалось создание «нового украинского государства на материнских украинских землях», которое «будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всём мире». То есть, глашатаи шестого украинского Президента цинично наделяют себя полномочиями для коренного изменения истории.

Современные политики «незалежной» на протяжении долгих лет пытаются возвести цепных псов Третьего Рейха в ранг национальных героев. К слову, между «Украинским государством» Консула 2 (как называли в Германии Степана Бандеру) и страной периода правления Порошенко/Зеленского можно провести аналогию. Являясь правопреемником бандеровского режима, современная политическая элита Украины таким же образом призывает граждан страны к войне с Россией и покорению Западу. Бандеровская власть обещала обеспечить украинскому народу процветание и порядок. Подобные лозунги звучат от действующих чиновников «незалежной». Порядок «агента Гитлера» привел к сотням тысяч человеческих жертв и дотла сожжённым селам. Похожие «успехи» и у нынешних политиков Украины: около 5 тысяч погибших жителей Донбасса, разрушенная инфраструктура и поломанные судьбы…

Чем больше мы проводим параллелей между «украинским государством» и «незалежной» Украиной с разницей в 80 лет, тем сильнее убеждаемся в том, что эта страна вернулась на националистическую орбиту. Сегодня «жовто-блакитные патриоты» уничтожают памятники освободителям и героям Великой Отечественной войны, унижают ветеранов. Чего только стоит закон, уравнявший в правах ветеранов Красной армии, и пособников Гитлера из числа украинских националистов, – они получили общий статус «борцов за независимость» и одинаковые льготы.

День Победы преступные политики Украины пытаются стереть из праздничных дат страны. Но большинство украинцев, которые не поддаются влиянию чиновников, продолжают праздновать 9 Мая. Украинские граждане берут пример с жителей Донбасса, доказавших нерушимость исторических ценностей.

Украинским депутатам, которые намерены отметить юбилей провозглашения «украинского государства», хочется порекомендовать объявить 30 июня днем общенационального траура. Преемникам фашизма стоит вспомнить, чем закончили их «национальные герои» и остерегаться повторения их участи.