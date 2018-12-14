Украина утопает в оружии и взрывчатке: за год с рук изьяли 4,6 тонн

14.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В течение января-ноября 2018 года у граждан было изъято 4 631 кг взрывчатых веществ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

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Для сравнения, в течение всего 2017 года у граждан было изъято 4 603 кг взрывчатки.

Кроме того, по информации Генпрокуратуры, за 11 месяцев текущего года было изъято 1 745 гранат и 43 мины.

В январе-ноябре 2018 года органами прокуратуры передано в суд более 5 тысяч уголовных производств, которые расследуются по фактам незаконного оборота оружия.

За этот же период, как сообщили в Генпрокуратуре, было обнаружено 4 645 человек (из них 109 военных), которые осуществляли незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. А также три человека, которые похитили или присвоили оружие.