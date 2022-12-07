Украина утверждает, что сбила все дроны, атаковавшие ночью ее территорию

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В минувшую ночь Россия атаковала территорию Украины ударными беспилотными аппаратами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», командование воздушных сил ВСУ.

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Отмечается, что всего было направлено 14 дронов-камикадзе, направленных ориентировочно с юго-восточного направления.

«Подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» Воздушных Сил уничтожено 11 «шахедов», еще 3 дрона на восточном направлении сбивает ПВО Сухопутных войск. Кроме того, противовоздушной обороной сбит один БПЛА «Орлан-10» и еще 2 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (тип уточняется)», – утверждает украинская сторона.

После этой новости глава офиса президента Украины разродился ехидными комментариями в своем телеграм-канале.

«Таки долетались. Все будет хорошо, потому что все будет Украина», – написал он утром.

Позднее он сообщил, что на Украине отработали методику уничтожения беспилотников.

«Когда ты технологически отстал, санкции обрезали тебе доступ к технологиям, твои ракеты постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта от террора до сих пор нет – ты достаешь из ящика дешевые мопеды в надежде, что они помогут сломать сильный народ Украины. Но методика уничтожения «мопедов» отработана, и ты снова останешься «с носом». Ибо ты – это Россия. А мы – это Украина: умнее, сильнее, креативнее и современнее», – считает глава офиса президента Украины.

Здесь стоит заметить, что киевский официоз регулярно сообщает, что практически все выпущенные по Украине ракет и БПЛА сбиты, но зачастую всего лишь взрыв ракеты ПВО в воздухе выдается за «уничтоженный дрон».

В свою очередь военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» отмечает, что ночью ВС РФ «нанесли удары ракетами и дронами-камикадзе по объектам ВСУ в пригородах Запорожья».

«ВС РФ нанесли множественные удары БЛА-камикадзе «Герань-2» по Днепропетровску. Кроме того, поражены цели в Никополе, Марганце, Ильинке и Доброй Надежде», – добавляет «Рыбарь».