Украина увеличивает кольцо врагов, повторяя судьбу УНР – Романенко

Украинцы закапывают себя в яму, предлагая бойкотировать азербайджанскую сеть заправок «SOCAR» как месть за то, что Азербайджан не разорвал отношения с Россией, принимает президента РФ Владимира Путина и подал заявку на вступление в БРИКС.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы вызверяемся на Азербайджан и на «SOCAR», которые по большому счету нам ничего не должны (нам вообще в мире никто ничего не должен), то мы плюем сами на себя и ограничиваем возможности самозащиты для самих себя. Потому что, если завтра обидевшийся Азербайджан, обидевшаяся Польша, Турция (просто смотрите, как периферия сокращается), Венгрия, Словакия, Польша закроют свои границы или перестанут пропускать сюда даже то оружие, которое нам дается, не говоря о том, что не будут позволять закупать у них что-то, – то все мы приехали», – сказал эксперт.

«Мы как в УНР окажемся – по всем фронтам одна зрада, одни «зрадныки», все предельно и четко ясно – куда не стрельнешь, попадешь во врага. Но только это означает, что вы проиграли, потому что если Украину в результате украино-российской войны будут окружать враги, добавившиеся к России, то это означает, что нам полная жопа в долгосрочной, среднесрочной, а, может, даже в ближнесрочной перспективе», – заявил Романенко.