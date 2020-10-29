Украина уверена, что воюет с Россией, но хочет «красивые формулировки»
Конфликт между Украиной и республиками Донбасса якобы представляет собой войну между Россией и Украиной.
Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил назначенный накануне спикером украинской делегации на переговорах в Минске Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Арестович похвастался, что считает Россию агрессором, но, работая в Трехсторонней контактной группе не будет говорить об этом в лицо российской делегации.
«У меня никаких проблем нет с тем, чтобы назвать, что война на Донбассе – это война с Россией, что это международный вооруженный конфликт. Это не только моя формулировка, этому есть подтверждение в постановлении ПАСЕ, постановлении нашей Верховной рады и так далее. Там многократно подчеркнуто. И, насколько я понял, участвуя в работе делегации, никто особо не стесняется так это называть.
Другое дело, что есть цели и их достижение, и иногда, когда ты достигаешь этих целей, не надо в лицо своим дипломатическим визави при посредничестве ОБСЕ, международных представителей кричать, что вы агрессоры, предатели. Так не ведут себя, дипломатия – это искусство брать красивые литературные формулировки и вкладывать туда собственные смыслы», – заявил Арестович.
Спасибо!
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