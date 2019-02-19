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Украина уверенно движется к показателям Сомали
Украина стремительно скатывается к уровню Сомали с большой территорией и колоссальной депопуляцией.
Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт также говорит, что сегодня Украина приближается к своему же экономическому потенциалу времен Российской империи.
«Действия правительства направлены не на развитие внутреннего рынка, не на развитие промышленности, а они направлены на то, чтобы «день простоять да ночь продержаться». Структура экономики ухудшается”, – сказал экономист.
Он говорит, что посмотрел, какая была структура экспорта Украины в Российской империи в 1913 году.
“Получилось, что из Украины в структуре экспорта сельское хозяйство и продукты агропромышленного комплекса составляли 63%. Теперь посмотрим, что происходит в течение последних 20 лет. В 2000 году доля в экспорте сельского хозяйства была 11%, в прошлом году уже 40%. Если мы такими темпами будем идти, то скоро мы подойдем к структуре экспорта 1913-го года”, – полагает эксперт
Он также назвал страну, где доля сельского хозяйства составляет 60%.
“Эта страна называется Сомали, – уточнил Скаршевский. – У нее и территория похожа, как у Украины, и населения там не 40 миллионов, как в Украине, а около 15 миллионов. Это показывает, куда идет Украина, если продолжит тенденцию, которую мы сейчас имеем. Идет к обеднению, к депопуляции».
Как сообщал “ПолитНавигатор”, на канале Порошенко признали, что началась сомализация Украины.
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Метки: Скаршевский, Сомали
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