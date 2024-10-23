Украина уверенно окружает себя кольцом врагов – эксперт

Анатолий Лапин.  
23.10.2024 10:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Молдова, Политика, Сюжет дня, Украина


Украина имеет натянутые отношения практически по всему периметру своих границ. Сейчас она уверенно идет к скандалу с Молдовой.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, давая оценку критике в украинском информпространстве Украины итогов молдавского еврореферендума и нападки на оппонента действующего президента Майи Санду Александра Стояногло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет натянутые отношения практически по всему периметру своих границ. Сейчас она уверенно идет...

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«У нас, если посмотреть по границе, наверное, только с Румынией пока не было какого-то большого скандала. Примерно со всеми остальными мы или воюем, или в полусостоянии войны находимся. Или, как с поляками, достаточно холодно общаемся на тему исторической памяти, на тему блокировки нашего экспорта.

Словаки с венграми для нас – это агенты Кремля, румыны плюс-минус нейтрально, ну вот осталась Молдова – нужно как-то определяться по отношению к ней. Возможно, мы еще недособрали полное окружение, чтобы ощутить все краски ситуации», – заявил Дацюк.

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