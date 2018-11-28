Украина увидела агонию Порошенко: В нападение России никто не верит

29.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Военное положение воспринимается населением Украины как агония режима Петра Порошенко. Об этом в эфире канала «112» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Общество вообще не поверило, что это военное положение нужно. Я думаю, это всем очевидно. Не поверили и в парламенте, и восприятие было как элемента политтехнологической борьбы.

Вообще, военное положение – очень специфический инструмент, который в украинской истории использовался один раз в 1941 году, и то – не на всей территории УССР, а поступательно. Даже в 1991 году ГКЧП пыталось ввести чрезвычайное положение.

Власть, когда вводит такое положение, должна понимать, что это – крайний инструмент. Если его не удастся использовать, это будет означать распад власти. Это критический инструмент выживания страны.

Всё-таки, общество поверило в то, что президент пытался сорвать кран с поезда на выборы, и ключевой причиной стали последние соцрейтинги, которые показали, что президент начинает проигрывать лидеру, и его начинают догонять другие участники.

Это была попытка сорвать стоп-кран, но тормозов нет, у поезда большая инерция», – заявил политолог.

«Более того, именно выборы сегодня – стабилизирующий фактор в стране, как бы это ни звучало, потому что все их ждут, и никто не хочет ломать систему.

Если б военное положение было введено вчера (с отменой выборов, – ред.), мы бы видели страну в протестах, и не известно, уцелела бы в них страна, так как другие политические игроки не имели бы шанса на победу в условиях военного положения. И «Батькивщина», и все остальные вывели бы людей на протесты», – добавил Руслан Бортник.