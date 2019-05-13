Украина уже беременна новым Богданом Хмельницким

13.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Реформы майданной власти не только не смогли нивелировать многолетний украинский кризис, но ещё и усугубили его.

При новом режиме большой передел продолжится, что не принесёт украинцам ничего хорошего.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насчёт 50% теневой экономики. Эти данные же Гройсман привёл, не кто-то там. Заметьте, при Януковиче было 30%. Нам рассказывали о реформах каких-то европейских, демократических. А оказывается, они свелись чуть ли не к удвоению теневой экономики. Вот он, прогресс, вот они, те самые реформы, о которых нам тут радостно отчитывались, вот оно, движение в Европу.

Нам говорят: «Примирение, пошло на спад». Знаете, почему не будет ни примирения, ни спада, в том числе, в идеологической, в политической активности? Обратите внимание на слова главного сейчас смотрящего по Украине, судя по всему, Коломойского: «Национализация». Заметьте, он третий раз приходит на волне всяких смен власти и всё время повторяет: «Реприватизация, национализация». При этом судится против государства Украина, против национализации собственного банка.

Ну, собственное нельзя национализировать, а вот у других олигархов надо сейчас всё отобрать, чтобы потом досталось, мы догадываемся кому. Вот почему не будет спокойствия на Украине и после прихода Коломойского-Зеленского, потому что начнётся такая борьба за эту самую власть, за эту самую собственность», – подчеркнул Корнилов.

«Коломойский же в своём интервью чётко дал понять, что будет дуумвират: Коломойский-Аваков. А мальчику нужно постоять в сторонке и посмотреть, что взрослые решают», – добавил ведущий передачи, журналист Владимир Соловьёв.

Российский политолог Дмитрий Куликов также напомнил «свидомым», что их майданные лозунги спустя пять лет уже не работают и не действуют ни на русский, ни даже на украинский народы.

«Я хочу вам напомнить, буквально 5 лет назад, когда у вас майдан происходил, в какой эйфории вы все находились. Кстати, помните, как весь майдан радовался, как они всё разрушали, а чтобы им приятно было, им говорили: «А мы теперь любого правителя на майдан будем вызывать». Кстати, вызвали? Вот тех подонков, которые вас грабили, унижали – всё вот это с вами делали, вызвали хоть одного?.. Вы же «остаточнэ прощавай» сказали? Сказали. У вас Россия – враг? У вас и Зеленский, и Коломойский сказали, что Россия агрессор. Чего мы вам должны? Идите куда подальше, в Европу идите! И чем быстрее, тем лучше… Не забываете сказать, что Россия вам что-то должна. Уйти она должна? Она к вам ещё не приходила. А когда придёт, так у вас половина населения обрадуется», – заметил он.

Касательно экономического будущего эксперт также присоединился к словам предыдущего спикера, отметив, что Украина уже переживала подобный передел в 17 веке, что закончилось приходом Богдана Хмельницкого, приведшего страну к московскому царю.

«Вернёмся к тому, что там у них будет происходить. Я абсолютно согласен с этим прогнозом. Будет то же, что было, между прочим, в 17 веке. Все вот эти кланы, а тогда это были феодальные, сейчас это олигархические кланы, вцепятся друг в друга так, будут бороться за то, кто будет лучше служить американскому, а тогда польскому хозяину? Всё то же самое.

Кстати, украинская православная церковь хранила спокойствие, стойкость и высочайшее достоинство на фоне всего этого вашего бесноватого шабаша. Сейчас вы развернёте страшный шабаш вокруг Верховной Рады, будете душить друг друга, выцарапывать глаза и драться за последние копейки – вот что будет у вас происходить. И всё это было в том же 17 веке. А кончится это ровно одним – появлением нового Богдана Хмельницкого», – отметил политолог.

Эксперт также добавил, что был приятно удивлён реакцией проводивших акции «Бессмертный полк» киевлян, которые сумели достойно ответить на провокации националистов.

«Знаете, что меня удивило? Когда нацики на этих людей нападали, большинство из них говорило: «Ты кто такой, парень, ты откуда? Я киевлянин, или я киевлянка, а ты кто такой?» И это было постоянным рефреном впервые за эти пять лет», – резюмировал Дмитрий Куликов.