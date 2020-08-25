Уже без всякого стыда: Украина отдалась Западу в обмен на новый кредит

25.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет стране влезть в долги на еще 1,2 миллиарда евро. Соответствующий документ был поддержан сегодня на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представляя законопроект, глава парламентского комитета по евроинеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе из партии Порошенко заявила, что в обмен на деньги европейские кредиторы получат контроль над так называемыми антикоррупционными органами Украины. Кроме того, Украина будет обязана увеличить роль международных структур в судебной системе, правоохранительных органах, и наблюдательных советах государственных предприятий.

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«Я надеюсь, что в этом зале все осознают необходимость получения макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере до 1,2 миллиарда евро… Это позитивный сигнал для инвесторов, потому что и программа Международного валютного фонда, и Европейского союза сигнализируют, что Украине можно доверять. Это окно возможностей для выхода на рынки внешних заимствований по низкой ставке. МВФ и ЕС хотят, чтобы деньги им возвращали, а, значит, страна имела возможность, как это сделать. Именно поэтому они ставят нам свои условия, а не для того, чтобы Сорос заработал деньги», – уверяла Цинцадзе.

«Эти деньги – это был один из тех источников финансирования, на которые мы рассчитывали, когда выходили на такой высокий дефицит бюджета в марте-апреле, когда делали его секвестр», – поддержал ее парламентарий Владимир Цабаль из партии Вакарчука «Голос».

Однако депутат-тимошенковец Сергей Власенко заявил, что принятие этого закона означает дальнейшую распродажу украинского суверенитета и передачу его иностранцам.

«Нам предлагают сегодня этим законопроектом вмешиваться в абсолютно внутренние дела Украины. В частности, от нас требуют, чтобы мы отдали в управление иностранцам десять наших основных государственных предприятий, а также платили несоразмерную зарплату так называемым независимым членам наблюдательных советов этих предприятий. Вместе с тем, украинские граждане еле получают достаточно средств для того, чтобы выживать.

От нас требуют, вопреки решению Конституционного суда, передать контроль над Высшим советом правосудия, а значит над судебной системой, в руки международных спекулятивных кругов. От нас требуют забрать у украинского государства любое влияние на участие в международных закупках медикаментов в то время, как у нас идет пандемия коронавируса и в то время, когда правоохранительные органы еще не разобрались, куда госпожа Ульяна Супрун (экс-министр здравоохранения, – авт.) дела средства, заплаченные в 17-м году на приобретение лекарств. От нас требуют отрезать куски украинского суверенитета и передать на пользу третьих лиц», – заявил Власенко.

С ним согласен экс-депутат Рады, боевик Игорь Мосийчук. В своем блоге он подчеркнул, что принятые инициативы лишь усложнят жизнь украинцев и приведут к росту тарифов.

«В обмен на 1,2 миллиарда кредита от ЕС парламент…решил передать иностранцам право на доступ к любой информации в нашем государстве, разрешить участие иностранцев в конкурсах на отбор судей, восстановить заоблачные зарплаты членам наблюдательных советов, создать новые надзорные советы с участием иностранцев, передать иностранцам контроль над закупкой лекарств, увеличить права частных исполнителей по взысканию долгов с населения, снять любые ограничения по «Нафтогазу» по работе с населением, что однозначно приведет к росту тарифов. Вот такая она «независимость» в видении президента Зеленского и его подшефных «слуг», – сокрушается Мосийчук.

Действующий депутат парламента Ринат Кузьмин в своем блоге подчеркнул, что принятие меморандума особо символично на следующий день после празднования Дня независимости Украины:

«На следующий день после пафосного празднования Дня независимости президент Зеленский со своими «Слугами» за 1 млрд 200 млн € цинично продали иностранцам остатки украинской независимости. Теперь не украинцы, а иностранцы будут контролировать судебную систему Украины, систему прокуратуры Украины, Таможенную службу Украины, Налоговую службу Украины, все прибыльные государственные предприятия Украины, закупку Украиной лекарств и медицинского оборудования», – перечислил Кузьмин.