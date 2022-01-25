Украина уже дважды «теряла сознание» с начала года от нехватки газа

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Новости Украины

На Украине запасы газа с начала года уже дважды приближались к критической отметке отбора, при этом объемы экспорта недостаточны для покрытия дефицита, а до конца зимы еще далеко.

Об этом в своем блоге на «Корреспонент.нет» пишет соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нафтогаз» оптимистично и радостно отчитывается об импорте 300 млн. куб.м газа в феврале и еще 300 млн. куб. м. в марте. Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы. Перефразируя Шевченко (не футболиста, а поэта), можно сказать – «добился «Нафтогаз» до самого края, хуже ляха дети его распинают». При сумасшедшем дефиците газа – наверняка впервые за все годы независимости – «Нафтогаз» делает невозмутимый вид и убеждает всех нас, президента Зеленского, правительство в том, что нам хватит мизерного импорта. Раньше мы импортировали по несколько миллиардов кубов каждый зимний месяц. Теперь импортируем по паре сот миллионов кубов. И причина не только в дорогом газе», – пишет эксперт.

При этом данные отбора газа «Укртрансгаза» показывают, что в первые три недели января 2022 года Украина уже дважды «теряла сознание» или же приближалась к критической отметке отбора газа.

Эти периоды совпадают с периодами морозов, отмечает эксперт.

«Пиковое потребление пришлось на 11-13 января и 20-22 января. Взгляните на архив погоды и вы увидите, как рост отбора газа накладывается на снижение температуры воздуха в эти дни», – пишет он.

Первое похолодание 11-13 января повлекло за собой скачок потребления природного газа, который превысил 140 млн. куб. м. Отбор газа из ПХГ в эти дни составил 92 млн. кубов. Объем добываемого газа не изменился – 55,3 млн кубов. Но Украине повезло, уже на старый новый год 14 января резко потеплело, и кризис отступил.

Новый скачок потребления газа пришелся на морозы 19-20 января. Тогда потребление по стране составило 137 млн кубов. Отбор газа из газовых хранилищ составил 85 млн. кубометров. Добыча снова не изменилась – 53-55 млн. куб. м в сутки.

«Все эти недели техническая возможность подъема газа из подземных хранилищ снижается с понижением общего запаса газа в ПХГ. В феврале «Укртрансгаз» сможет уже поднимать из хранилищ не более 75-80 млн кубометров в сутки. А если февраль будет морозным? И потребление превысит отметку в 135 млн. кубометров? Тогда дефицита газа Украине не избежать. Ограничение потребителей или отбор газа из транзитной трубы – таков сценарий. В этом сезоне об этом знает даже Гордон, доктор Комаровский и экс-спикер Разумков», – пишет Юрий Корольчук.

Импорт газа в 300 млн. куб. м не покрывает потребности. «В морозные пиковые периоды этих 300 млн украинцы сожгут через полтора дня», – предупреждает эксперт.

При этом Россия сокращает транзит газа. Европа, несмотря на снижение своих запасов, не спешит покупать больше через Украину.

«В такой ситуации перспектива отключения от газоснабжения, как минимум, промышленных, а также тепло- и энергогенерирующих компаний выглядит более чем реальной. Однако в такое сложное время гражданам Украины о газе нельзя думать. Все их мнения заняты медиа «вторжением России», которое активно скармливают населению как с Запада, так и внутри страны. Так и живем, и трясемся от страха – от морозов к морозам», – заключил эксперт.