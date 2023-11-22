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Украина имела шанс на мир в стране, но после госпереворота в 2013 году развязала войну против собственного населения, а позже дважды отказалась от перспектив заключения мира.

Об этом в Совбезе ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От Украины отделился Крым, а после отказа подчиниться новому антинародному режиму жителей юга и юго-востока Украины, Киев развернул карательную операцию против мирного населения Донбасса. И даже, получив от них достойный отпор и подписав «Минские соглашения», киевская клика упустила шанс на возвращение ЛНР и ДНР, саботировав выполнение этого документа. Как мы уже сегодня знаем, он стал для Киева и его западных кураторов всего лишь дымовой завесой для подготовки к войне с Россией и ускоренного вооружения», – сказал дипломат.

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«Шанс на мир Украина упустила уже как минимум дважды – в случае с «Минскими соглашениями», а также в марте-апреле 2022-го года уже в ходе Специальной военной операции, когда из-за давления США и Великобритании режим Зеленского отказался от продолжения мирных переговоров с Россией и выбрал путь бессмысленной войны до последнего украинца в тщетной попытке в угоду Западу нанести ядерной державе стратегическое поражение», – заявил Небензя.