Украина уже клянчит у США и Британии защиту от дронов, которые Россия только разрабатывает

Россия без труда создаст морские дроны, разработкой которых уже занимаются в Севастополе.

Об этом в интервью «Радио НВ» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Где-то еще год тому назад задание по созданию таких дронов было поставлено Путиным так называемому губернатору Севастополя Развожаеву во время обсуждения развития морской науки Севастополя. Там есть такой Севастопольский госуниверситет, у него есть кафедры, которые могут это делать. Недавно была информации, что предприятия Крыма Российской Федерации будут заниматься этим. Там им и копировать у нас ничего не придется, потому что технология очень проста. Все составляющие такого дрона взяты из гражданского сектора. Это катер длиною 5-6 метров с двигателем и рабочим отсеком, где складывается взрывчатка, и система наведения (она и ее связь с командным центром представляют самое ценное). Скорее всего, будет спутниковая связь. С высокотехнологичными двигателями у россиян могут быть трудности», – сказал Рыженко.

По его словам, корабли украинского флота настолько малы, что им серьезной угрозы морские дроны не представляют.

«В составе ВМСУ небольшие маневренные катера. Они по своим размерам немногим больше этих дронов. Эти дроны никогда не смогут их взорвать, будут гоняться друг за другом, и непонятно кто кого поразит», – сказал Рыженко.

Однако он опасается, что российские дроны затруднят судоходство по каботажному «зерновому коридору», который сейчас функционирует вдоль побережья, а также будут наносить удары по гидрографическим сооружениям. Поэтому украинский эксперт торопится выпросить очередную помощь у США и Британии.

«Но у нас такой критичной инфраструктуры, как Крымский мост у них, нет. Хотя это может представлять опасность, потому что они могут заходить и в бухты. Как раз для борьбы с такими дронами нам нужны небольшие многофункциональные морские катера типа американских «Марк-6», которые имеют хорошее оружие, маневренность, скорость. Они бы могли в комбинации с морскими дронами осуществлять обзор акватории и в случае обнаружения таких объектов атаковать их и уничтожить. Тут очень кстати обязательства Британии по 10-летнему плану сотрудничества, который сейчас обсуждается. Они будут предоставлять нам разведданные», – сказал Рыженко.