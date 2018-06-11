11.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украина уже не может прокормить свое население

С учётом того, в каком виде находится промышленность Украины, государство нельзя назвать энергонезависимым.

Об этом в эфире телеканала «Newsone» рассказал эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте начнем с того, что мы импортируем порядка 25% газа, достаточно много нефти, электричество, слава Богу, уже не импортируем, потому как в новейшей истории страны были прецеденты, в 2015 году в частности. В том варианте, в котором существует Украина, с той структурой промышленности, я не представляю, как мы можем быть энергонезависимыми в целом. У нас такая промышленность, такая структура, которой нужны первичные энергоносители. Их здесь нет. Потому я бы думал, каким образом изменить структуру потребления. Про структурные реформы говорят все премьеры. Сказать легко, а сделать-то как?», – сказал эксперт.

По его мнению, если ситуация в промышленной сфере будет развиваться подобным образом, это неминуемо приведет к самым плачевным последствиям.

«Ну если есть большой металлургический завод, у которого, к примеру, себестоимости 10% газа, он не сможет эту долю снизить. Они итак её снизили до 3%, если есть химический завод (Одесский припортовый), то он уже стоит. У него себестоимость производимой продукции, скажем 88%, то, производя аммиак или минудобрения, он не может эту долю снизить никак. Нам нужно закрыть эти заводы и развивать зеленый туризм или сельское хозяйство, но тогда возникает другая история: мы не сможем прокормить народное хозяйство Украины, даже те 38 миллионов, которые сейчас там живут.

В том типе экономики, который есть сейчас, останется ровно столько людей, сколько эта экономика сможет прокормить. Все остальные либо не родятся или умрут, или уедут на заработки копать клубнику. Это звучит цинично, но к этому нужно готовиться», – отметил Марунич.