Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
24.09.2021 18:16 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Украина уже не нужна США даже в роли российской жертвы – Ищенко

Новости УкраиныУкраина за последние годы полностью утратила все свои возможности и теперь продолжит распадаться сама...

Украина за последние годы полностью утратила все свои возможности и теперь продолжит распадаться сама по себе.

Об этом в эфире видеоблога «NewsFront» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Ищенко, сегодня для Украины нет уже даже возможности быть захваченной Россией.

«Она за последние пару-тройку лет потеряла в своей субъектности и в своих возможностях настолько, что не может рассматриваться как актор международной политики. Ну а дальше… как быстро, в каком количестве будет умирать и разъезжаться население, как быстро исчезнут остатки промышленности – совсем одичает эта территория или соседи не дадут совсем одичать, и так далее – это вопрос уже, скорее, чисто научный, а не практический.

Потому что к практической политике Украина никакого отношения не имеет. Все свои возможности, даже плохие возможности, даже возможность самоубиться об Россию она уже исчерпала, у нее уже и этих возможностей нет.

Если раньше мы еще могли говорить, что Украина может начать войну и заставить Россию себя оккупировать, в результате чего сыграть на руку США, то сейчас этих возможностей уже нет, потому что для США такая возможность уже неактуальна становится», – заключил Ищенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть