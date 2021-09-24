Украина уже не нужна США даже в роли российской жертвы – Ищенко

Украина уже не нужна США даже в роли российской жертвы – ИщенкоНовости Украины
Украина за последние годы полностью утратила все свои возможности и теперь продолжит распадаться сама по себе.
Об этом в эфире видеоблога «NewsFront» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
По мнению Ищенко, сегодня для Украины нет уже даже возможности быть захваченной Россией.
«Она за последние пару-тройку лет потеряла в своей субъектности и в своих возможностях настолько, что не может рассматриваться как актор международной политики. Ну а дальше… как быстро, в каком количестве будет умирать и разъезжаться население, как быстро исчезнут остатки промышленности – совсем одичает эта территория или соседи не дадут совсем одичать, и так далее – это вопрос уже, скорее, чисто научный, а не практический.
Потому что к практической политике Украина никакого отношения не имеет. Все свои возможности, даже плохие возможности, даже возможность самоубиться об Россию она уже исчерпала, у нее уже и этих возможностей нет.
Если раньше мы еще могли говорить, что Украина может начать войну и заставить Россию себя оккупировать, в результате чего сыграть на руку США, то сейчас этих возможностей уже нет, потому что для США такая возможность уже неактуальна становится», – заключил Ищенко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.