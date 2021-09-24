Украина уже не нужна США даже в роли российской жертвы – Ищенко

24.09.2021 18:16 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина за последние годы полностью утратила все свои возможности и теперь продолжит распадаться сама по себе.

Об этом в эфире видеоблога «NewsFront» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ищенко, сегодня для Украины нет уже даже возможности быть захваченной Россией.

«Она за последние пару-тройку лет потеряла в своей субъектности и в своих возможностях настолько, что не может рассматриваться как актор международной политики. Ну а дальше… как быстро, в каком количестве будет умирать и разъезжаться население, как быстро исчезнут остатки промышленности – совсем одичает эта территория или соседи не дадут совсем одичать, и так далее – это вопрос уже, скорее, чисто научный, а не практический. Потому что к практической политике Украина никакого отношения не имеет. Все свои возможности, даже плохие возможности, даже возможность самоубиться об Россию она уже исчерпала, у нее уже и этих возможностей нет. Если раньше мы еще могли говорить, что Украина может начать войну и заставить Россию себя оккупировать, в результате чего сыграть на руку США, то сейчас этих возможностей уже нет, потому что для США такая возможность уже неактуальна становится», – заключил Ищенко.