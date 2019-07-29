Украина уже не сможет избежать энергетического кризиса

29.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В разгар предстоящего отопительного сезона Украина столкнется с серьезными проблемами, поскольку в конце года истекает долгосрочный контракт с Россией.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал директор Фонда развития права и медиации ТЭКа Александр Пахомов.

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По его словам, в сложившейся ситуации России выгодно предлагать Украине вариант договора о транзите газа на небольшой срок.

«Такое предложение действительно позволит России выиграть время, чтобы за предстоящий год закончить «Северный поток – 2» и решить вопрос со второй ниткой «Турецкого потока». В свою очередь, Украину краткосрочный договор избавит от необходимости искать новые источники газа для ближайшего отопительного сезона», – говорит Пахомов, указывая, что в итоге Киев сможет даже сэкономить на покупке газа.

При этом эксперт сомневается, что ЕС и Украина пойдут на такие условия, а потому в сложившихся условиях энергетического кризиса в Украине в предстоящем отопительном сезоне избежать будет очень сложно.

«Европейские мощности по подземному хранению газа уже полностью заполнены, и все они будут использоваться в случае перебоев поставок по украинской газотранспортной системе – но и их хватит не более чем на три месяца. Все эти запасы в ПХГ Европы будут, естественно, использоваться местными потребителями, и в таких условиях Украина не может рассчитывать на реверс. Украине в результате придется искать новых поставщиков газа, а учитывая плачевное финансовое состояние «Укртрансгаза», у которого огромные долги за поставки газа перед европейскими поставщиками, мы можем ожидать, что Украина окажется очень уязвима, ведь закупать тот же СПГ из США ей будет не по средствам», – предупреждает Пахомов.

Отметим, что Украина хочет продлить истекающий 31 декабря 2019 года контракт на длительный срок, тогда как РФ согласна лишь на год.