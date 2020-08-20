Украина уже не в состоянии догнать даже беднейшую страну ЕС   

20.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Минимальная зарплата на Украине намного ниже, чем в беднейшей стране ЕС, и у Киева нет возможности преодолеть это отставание.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила Светлана Макогонюк руководитель департамента по вопросам оплаты труда Федерации профсоюзов Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается минимальной заработной платы на Украине, она является достаточно низкой и не дотягивает даже до уровня самой бедной страны Европейского союза – Болгарии. На Украине минимальный размер оплаты труда на данный момент 150 евро, в то время как в Болгарии – 321 евро», – отметила Макогонюк.

В свою очередь, заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин подчеркнул, что даже повышение минимальной зарплаты до европейского уровня не спасёт украинскую экономику.

«Если посмотреть на страны, где чаще всего работаю украинцы, мы увидим, что даже с условием повышения минимальной заработной платы, мы будем отставать от тех стран, где украинцы привыкли работать до карантина. Но у нас нет другого пути, кроме как пытаться преодолевать этот разрыв. Продавливать опережающими темпами, потому что альтернативы у нас на сегодняшний день нет», – резюмировал Шубин.