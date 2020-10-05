Украина уже не в состоянии содержать пенсионеров

05.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В обозримом будущем Украина не сможет обеспечить выплату пенсий старикам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», выступая перед львовскими студентами, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, слова которого приводит «Российская газета».

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«Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Для того чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет через 15 платить пенсии будущим пенсионерам», – сказал Шмыгаль.

Он предлагает со следующего вводить накопительную систему, самим откладывать себе на старость, добавив, что государство сможет гарантировать только минимальную социальную пенсию.

Издание обращает внимание, что сегодня на Украине действует пенсионная система, привязанная к рабочему стажу, но ситуация такова, что доказать наличие стажа смогут немногие – миллионы украинцев неофициально работают на сезонных работах за рубежом либо получают зарплаты в конвертах.

«По расчетам экономистов, только 45 процентов граждан, достигших к 2028 году пенсионного возраста, смогут рассчитывать на полноценную пенсию. При этом дефицит пенсионного фонда растет, в том числе благодаря действиям правительства: снижены требования к работодателям в части уплаты единого социального взноса. В том числе поэтому за минувший год почти на 600 тысяч человек сократилось количество украинцев, делающих взносы в пенсионный фонд. В 2021-м дыра в нем может составить более 7 миллиардов долларов, что грозит коллапсом пенсионной системы», – пишет «РГ».